Роспотребнадзор предупредил о распространении энтеровирусной инфекции в США

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Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении в США инфекции, от которой с середины августа пострадали более 1,6 тысячи детей. В настоящее время вакцины от нее не существует, сообщает пресс-служба ведомства.

Энтеровирус 68 типа (HEV-68) поразил три штата - Канзас, Колорадо и Миссури. По данным американских властей, заболевшие обнаружены и в других штатах, в частности, в Северной Каролине, Джорджии, Огайо, Айове, Иллинойсе, Оклахоме, Кентукки.

Указанная инфекция вызывает острые респираторные заболевания, причем преимущественно поражает детей. Особенно вирус опасен для тех, у кого есть хронические заболевания дыхательных путей.

Согласно информации Центра по контролю за инфекционными заболеваниями, реальное число заразившихся в США может быть намного больше официально зарегистрированного, так как в некоторых случаях энтеровирус диагностируется как обычная простуда.

Роспотребнодзор отмечает, что инфекция обычно осложняется, если зараженный человек заболевает гриппом. Так что всем планирующим путешествие в США советуют сделать сезонную прививку против гриппа.

Напомним, что сейчас врачи по всему миру борются с лихорадкой Эбола. Эпидемия болезни вспыхнула в Африке в феврале этого года. Началась она в Гвинее, наиболее острой ситуация остается в Либерии, Сьерра-Леоне и в Нигерии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день вирус лихорадки Эбола диагностирован более чем у двух с половиной тысяч пациентов, погибли еще почти полторы тысячи человек.

В начале сентября Роспотребнадзор предупреждал россиян также о распространении сальмонеллеза в Европе.