Роспотребнадзор рекомендует закрыть 1,5 тысячи сайтов

1,5 тысячи сайтов могут запретить из-за пропаганды детского суицида

Роспотребнадзор проверил около 1700 сайтов на предмет содержания в них информации, о способах самоубийства или призывов к совершению суицида. При этом было принято 1544 решения, которые являются основанием для включения ресурсов в Единый реестр доменных имен с информацией, распространение которой запрещено в Российской Федерации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в последнее время все чаще выявляются сайты, владельцы которых размещают описание "дефектных" способов самоубийств, а также призывы к совершению самоубийства в шутливо-саркастической форме. В некоторых случаях эта информация позиционируется как литературные произведения. В Роспотребнадзоре считают, что создатели подобного рода сайтов преследуют цели самопиара.

"Однако есть и иные примеры, когда обжалование решений в суд направлено на противодействие реализации законодательства, принятого в целях предотвращения вреда от информации о способах совершения самоубийства и призывах к его совершению", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сама по себе деятельность по созданию таких сайтов имеет негативные последствия, поскольку, у пользователей создается представление о том, что самоубийство – это нормальный акт. А это, в свою очередь, является одной из наиболее опасных форм пропаганды суицида. Эксперты Роспортбнадзора заявляют об общей координации и системности в работе по созданию таких сайтов и обжалованию решений суда.

В пример приводится компания YouTube LLC, принадлежащая Google, которая обжаловала решение арбитражного суда Москвы. Роспотребнадзор заявляет о том, что заявители пытаются решить вопрос вне рамок судебного процесса, не останавливаясь перед неправовыми способами.