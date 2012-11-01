123 магазина сети "Седьмой континент" работали с нарушениями

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В ходе проверки, проведенной Роспотребнадзором, в 123 магазинах розничной сети "Седьмой континент" были выявлены нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Основные нарушения на предприятиях, обнаруженные инспекторами: плохое санитарно-техническое состояние помещений, нарушение правил хранения продуктов, товар с истекшим сроком годности, насекомые и грызуны в магазинах, обман покупателей, просроченные медицинские книжки, несвоевременный вывоз отходов.

По факту проведенных проверок Роспотребнадзор вынес 324 постановления по делам об административных правонарушениях, из которых 287 – о наложении штрафных санкций на общую сумму в 1,15 миллиона рублей. Три магазина приостановили свою работу, деятельность еще пяти рассматривается районными судами Москвы.



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