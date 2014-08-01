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Культура

01 августа 2014, 14:44

Роспотребнадзор предложил проверять палатки без предупреждения

Роспотребнадзор продукты еда палатки проверки шаурма экономика и предпринимательство фастфуды

Роспотребнадзор предлагает внезапные проверки палаток с шаурмой

Роспотребнадзор предлагает без предупреждения проводить массовые проверки столичных палаток с шаурмой на предмет соблюдения санитарных норм, сообщает радио "Москва FM".

"Любой контролирующий орган обязан уведомить о проверке за сутки. В связи с тем, что выявляется огромное количество нарушений в сфере уличного общественного питания, более 90% нарушений в этом секторе, нужно выходить на внезапные проверки, особенно по жалобам жителей", - рассказал в эфире радиостанции руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

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По результатам проверок предприниматели должны будут устранить выявленные нарушения. "Речь не идет о закрытии или ликвидации точек. Шаурма останется, никто ее закрывать не планирует", - добавил Немерюк.

Проверки будут проводиться без предварительного предупреждения, чтобы предприниматели не могли подготовиться и заменить продавцов-мигрантов, не имеющих медкнижек или разрешения на работу, отмечают "Известия".

По данным Роспотребнадзора, самые высокие риски отравиться купленной в палатке едой - в Западном, Юго-Западном и Восточном округах. За прошлый год в ведомство поступило 400 тысяч жалоб по всей России по точкам общественного питания. Так, например, в Калининграде 100 человек отравились, купив шаурму в одной из местных палаток.

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