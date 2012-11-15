Поврежденный канал связи Центра управления полетами восстановлен

Фото: ИТАР-ТАСС

Оптоволоконный кабель, обеспечивающий связь Центра управления полетами со станциями слежения и гражданскими спутниками, восстановлен. В настоящее время сотрудники провайдера тестируют линию связи.

"По состоянию на 10 утра поврежденный канал восстановлен. В настоящее время сотрудники оператора тестируют линию связи совместно с Роскосмосом", - сообщил РИА Новости представитель компании "Акадо Телеком" Денис Рычка.

По словам Рычки, провайдер обязан устранять поломки в работе сети связи в течение 48 часов.

Напомним, накануне вечером появилась информация, что Центр управления полетами потерял связь с российским сегментом МКС и рядом гражданских спутников. Причиной разрыва соединения стал обрыв кабеля. Бригада строителей, которая вела ремонтные работы на Щелковском шоссе, по ошибке перерубила важный канал коммуникаций.

Роскосмосу пришлось задействовать резервные каналы связи, в том числе и американские системы связи.

На работу российских военных спутников обрыв кабеля не повлиял.