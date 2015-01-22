Замглавы Рособрнадзора нашел массу ошибок в "Википедии"

Скриншот стартовой страницы Википедии

Руководство Рособрнадзора считает, что школьникам и студентам не следует использовать "Википедию" при подготовке к контрольным и экзаменам. Замглавы службы Александр Бисеров заявил, что на интернет-энциклопедию надо наложить цензуру, сообщает "Интерфакс".

"Количество ошибок, которое содержит "Википедия", зашкаливает", - подчеркнул Бисеров.

По его словам, студенты, которые пытаются списать из "Википедии", попадутся из-за большого количества искажений информации в интернет-энциклопедии.

Напомним, в апреле 2013 года одна из страниц "Википедии" угодила в "черный список" сайтов Роскомнадзора.

После этого статья о курении каннабиса подверглась редакторской правке, прошла экспертизу и была удалена из реестра запрещенной информации.