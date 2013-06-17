Роскомнадзор чаще всего находит мат в комментариях на сайтах СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Роскомнадзор направил 75 обращений в редакции сетевых СМИ в связи с выявлением нецензурной брани в комментариях и блогах. Мониторинг ведомства показывает, что чаще всего мат встречается именно в изданиях, публикующих комментарии читателей. После направления обращений они удаляются.

При этом в теле- и радиоэфире случаев использования мата не зафиксировано, тогда как установлены факты "запикивания" фраз, а также использования иностранных слов, которые в переводе на русский язык относятся к нецензурной брани.

Факты использования нецензурных слов были выявлены в журналах "Rolling Stone" и "SnC", в сетевом издании "Тульские новости". Управлением по Северо-Западному федеральному округу такие слова обнаружены в трех печатных СМИ, редакциям которых были вынесены предупреждения. А в Самарской области составлен протокол в отношении редактора газеты "Новая газета в Поволжье".

По сообщению пресс-службы ведомства, кроме того, в ряде печатных и сетевых изданий распространение нецензурной брани осуществляется в завуалированной форме - пропуск букв в середине или в конце слова, замена их на точки или звездочки и тому подобное.



Напомним, недавно в России был принят закон, устанавливающий штрафы за мат в СМИ. Согласно документу, за употребление непечатных слов в средствах массовой информации предусмотрен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей - для должностных лиц, и от 20 до 200 тысяч рублей - для организаций.