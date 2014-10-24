Рэперы El-P и Killer Mike слили в сеть альбом "Run The Jewels 2"

Обложка альбома "Run The Jewels 2". Фото: runthejewels.net

Сегодня, 24 октября, рэперы El-P и Killer Mike слили в сеть альбом проекта Run The Jewels под названием "Run The Jewels 2", который должен был выйти 27 октября. Их творчество отличает суровая индустриальность и жесткий речитатив.

Скачать альбом совершенно бесплатно можно здесь, необходимо лишь указать свою почту.

Run the Jewels - это американский хип-хоп дуэт МС и продюсера El-P и МС Killer Mike. В 2012 году El-P выпустил альбом "Cancer 4 Cure" и спродюсировал пластинку "R.A.P. Music" Killer Mike. Особенность его версии в том, что хип-хоп стал более злым, громким и индустриальным. В 2013 году рэперы El-P и Killer Mike объединились в группу Run the Jewels и выпустили одноименный альбом.

Сейчас музыканты планируют записать альбом Meow the Jewels, используя только звуки, издаваемые кошками. Рэперы даже организовали кампанию на кикстартере в поддержку альбома. В случае успеха собранные 40 тысяч долларов (не шутка) они планируют отдать на благотворительность.

