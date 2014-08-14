Дорога из Москвы до аэропорта в Раменском займет меньше часа

Фото: ИТАР-ТАСС

Время в пути от Казанского вокзала до будущего аэропорта Раменское будет занимать меньше часа. Доставлять пассажиров планируют на поездах "Спутник" и автобусах, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в компании "Ростех".

К июню будущего года поезда "Спутник", которые следуют по маршруту Казанский вокзал - Раменское, начнут делать остановку на платформе "Отдых", откуда до аэропорта пустят автобусы. Частота движения поездов не изменится - раз в полчаса в часы пик и раз в час - в остальное время.

Таким образом, пассажиры смогут добираться от Казанского вокзала до аэропорта за 55 минут. Расписание автобусов специально "подгонят" под время прибытия поездов, чтобы пассажиры не испытывали неудобств.

Билеты на поезд и автобус планируется сделать едиными, причем пассажиры смогут пройти регистрацию на рейс и сдать багаж прямо на Казанском вокзале.

Напомним, в конце июня был утвержден инвестиционный проект строительства аэропорта в Раменском, который, как ожидается, станет четвертым после Шереметьево, Внуково и Домодедово транспортным авиаузлом столицы. Предполагается, что к 2020 году пользоваться услугами аэропорта будут примерно 10,8 миллиона пассажиров в год.