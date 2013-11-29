Короткое замыкание и задымление произошло в поезде Москва - Адлер

Фото: ИТАР-ТАСС

Поезд Москва - Адлер был остановлен на три часа из-за короткого замыкания и последующего задымления в хвосте состава. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел на перегоне Шепси - Водопадный в Краснодарском регионе Северо-Кавказской железной дороги. На крышу третьего вагона с хвоста поезда упал лист металлопрофиля и поврежденные им провода сети.

"Оперативными действиями поездной и локомотивной бригады были предприняты все необходимые меры: пассажиры трех хвостовых вагонов переведены в вагоны головной части состава, вагоны отцеплены", - уточнили в пресс-службе.

Со станции Туапсе были подняты пожарный поезд и вспомогательные тепловозы. В настоящее время задымление было устранено.