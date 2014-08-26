Все ж/д переезды Горьковского направления оборудуют шлагбаумами

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До конца года все железнодорожные переезды на Горьковском направлении оборудуют противотаранными устройствами, сообщает пресс-служба РЖД.

В прошлом году было установлено 13 таких устройств, а до конца 2014 года заработают еще 15.

В пресс-службе уточняют, что Горьковская железная дорога стала второй после Октябрьской, где появилась такая дополнительная мера безопасности.

Противотаранное устройство представляет собой шлагбаум, который устанавливается перед переездом. Он перекрывает 7,5 метров автодороги, то есть две полосы движения. Барьер опускается в течение 10 секунд и выдерживает нагрузку до 40 тонн.

Ранее сообщалось, что на Горьковском направлении также планируется строительство путепроводной развязки Реутово–Балашиха и IV главного пути "Москва-Пассажирская-Курская"–"Железнодорожная". Длина этих участков составит 27,5 километра. Здесь пустят 160 пар электричек вместо 133 существующих сейчас.



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