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Политика

25 августа 2014, 16:45

Якунин останется на посту главы РЖД еще на три года

РЖД назначения власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил полномочия главы РЖД Владимира Якунина еще на три года, сообщает ИТАР-ТАСС. О переназначении премьер сообщил Якунину при личной встрече.

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По уставу РЖД, президента компании назначает на должность правительство России. Он может быть переназначен неограниченное количество раз. Президент РЖД выполняет функции председателя правления компании.

Премьер отметил, что "даже в нынешних довольно сложных условиях" нужно будет продолжить работу по развитию сети российских железных дорог и инвестированию средств в различные объекты РЖД. В связи с этим Медведев предложил Якунину искать дополнительные источники финансирования. "Действительно, ситуация непростая, но она простой в общем-то никогда и не была. Будем работать", - ответил глава РЖД.

Владимир Якунин

Якунин руководит "Российскими железными дорогами" уже девять лет. Он родился 30 июня 1948 года в городе Меленки Владимирской области. Окончил Ленинградский механический институт. Работал в управлении Государственного комитета Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям и иностранном отделе Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе АН СССР.

До 1991 года он был сначала вторым, а затем первым секретарем постоянного представительства СССР при ООН. В 90-х годах возглавлял совет директоров АОЗТ "Международный центр делового сотрудничества" и входил в совет директоров банка "Россия". Также работал в должности начальника Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ.

В начале 2000 годов Якунин был заместителем министра транспорта РФ и первым замминистра путей сообщения РФ. В 2003-2005 годах занимал пост первого вице-президента ОАО "Российские железные дороги".

В 2005 году Якунин возглавил РЖД. Сейчас он также является председателем Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и председателем Международного союза железных дорог.

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