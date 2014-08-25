Якунин останется на посту главы РЖД еще на три года

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Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил полномочия главы РЖД Владимира Якунина еще на три года, сообщает ИТАР-ТАСС. О переназначении премьер сообщил Якунину при личной встрече.
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По уставу РЖД, президента компании назначает на должность правительство России. Он может быть переназначен неограниченное количество раз. Президент РЖД выполняет функции председателя правления компании.
Премьер отметил, что "даже в нынешних довольно сложных условиях" нужно будет продолжить работу по развитию сети российских железных дорог и инвестированию средств в различные объекты РЖД. В связи с этим Медведев предложил Якунину искать дополнительные источники финансирования. "Действительно, ситуация непростая, но она простой в общем-то никогда и не была. Будем работать", - ответил глава РЖД.
Владимир ЯкунинЯкунин руководит "Российскими железными дорогами" уже девять лет. Он родился 30 июня 1948 года в городе Меленки Владимирской области. Окончил Ленинградский механический институт. Работал в управлении Государственного комитета Совета Министров СССР по внешнеэкономическим связям и иностранном отделе Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе АН СССР.
До 1991 года он был сначала вторым, а затем первым секретарем постоянного представительства СССР при ООН. В 90-х годах возглавлял совет директоров АОЗТ "Международный центр делового сотрудничества" и входил в совет директоров банка "Россия". Также работал в должности начальника Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ.
В начале 2000 годов Якунин был заместителем министра транспорта РФ и первым замминистра путей сообщения РФ. В 2003-2005 годах занимал пост первого вице-президента ОАО "Российские железные дороги".
В 2005 году Якунин возглавил РЖД. Сейчас он также является председателем Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и председателем Международного союза железных дорог.
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