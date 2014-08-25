Якунин останется на посту главы РЖД еще на три года

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Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил полномочия главы РЖД Владимира Якунина еще на три года, сообщает ИТАР-ТАСС. О переназначении премьер сообщил Якунину при личной встрече.

По уставу РЖД, президента компании назначает на должность правительство России. Он может быть переназначен неограниченное количество раз. Президент РЖД выполняет функции председателя правления компании.

Премьер отметил, что "даже в нынешних довольно сложных условиях" нужно будет продолжить работу по развитию сети российских железных дорог и инвестированию средств в различные объекты РЖД. В связи с этим Медведев предложил Якунину искать дополнительные источники финансирования. "Действительно, ситуация непростая, но она простой в общем-то никогда и не была. Будем работать", - ответил глава РЖД.