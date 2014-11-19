C 14 декабря изменится график движения "Сапсанов"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 14 декабря 2014 года частично изменится расписание движения поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба РЖД.

"Сапсаны" сообщением Москва – Санкт-Петербург будут курсировать по следующему графику:

№ 752: отправление в 06.40, прибытие в 10.20;

№ 754: отправление в 06.50, прибытие в 10.40;

№ 756: отправление в 07.00, прибытие в 11.00;

№ 758: отправление в 11.15, прибытие в 15.30;

№ 760: отправление в 11.25, прибытие в 15.40;

№ 162: отправление в 13.20, прибытие в 17.30;

№ 164: отправление в 19.25, прибытие в 23.14;

№ 766: отправление в 13.40, прибытие в 17.50;

№ 768: отправление в 16.30, прибытие в 20.25;

№ 770: отправление в 16.40, прибытие в 20.40;

№ 772: отправление в 19.30, прибытие в 23.19;

№ 774: отправление в 19.40, прибытие в 23.29;

№ 776: отправление в 19.50, прибытие в 23.45.



"Сапсаны" сообщением Москва – Нижний Новгород с 14 декабря 2014 года будут курсировать по следующему графику:

№ 702 Москва (Курский вокзал) – Нижний Новгород: отправление в 6.45, прибытие в 10.40;

№ 704 Москва (Курский вокзал) – Нижний Новгород: отправление в 19.30, прибытие в 23.25.

Как сообщалось ранее, в ноябре и начале декабря между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны". Назначение новых рейсов связано с повышенным спросом на данное направление в последние дни осени.

Кроме того, в следующем году "Сапсаны" будут отправляться в Санкт-Петербург с часовым интервалом. Это увеличит пассажиропоток с трех до семи миллионов человек в год. В ближайшем будущем в "Сапсанах" появятся туристические вагоны.

Напомним, что между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить сдвоенные "Сапсаны". Составы состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.