C 14 декабря изменится график движения "Сапсанов"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
С 14 декабря 2014 года частично изменится расписание движения поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба РЖД.
"Сапсаны" сообщением Москва – Санкт-Петербург будут курсировать по следующему графику:
- № 752: отправление в 06.40, прибытие в 10.20;
- № 754: отправление в 06.50, прибытие в 10.40;
- № 756: отправление в 07.00, прибытие в 11.00;
- № 758: отправление в 11.15, прибытие в 15.30;
- № 760: отправление в 11.25, прибытие в 15.40;
- № 162: отправление в 13.20, прибытие в 17.30;
- № 164: отправление в 19.25, прибытие в 23.14;
- № 766: отправление в 13.40, прибытие в 17.50;
- № 768: отправление в 16.30, прибытие в 20.25;
- № 770: отправление в 16.40, прибытие в 20.40;
- № 772: отправление в 19.30, прибытие в 23.19;
- № 774: отправление в 19.40, прибытие в 23.29;
- № 776: отправление в 19.50, прибытие в 23.45.
"Сапсаны" сообщением Москва – Нижний Новгород с 14 декабря 2014 года будут курсировать по следующему графику:
- № 702 Москва (Курский вокзал) – Нижний Новгород: отправление в 6.45, прибытие в 10.40;
- № 704 Москва (Курский вокзал) – Нижний Новгород: отправление в 19.30, прибытие в 23.25.
Ссылки по теме
- Между Москвой и Санкт-Петербургом назначат дополнительные "Сапсаны"
- "Сапсаны" до Санкт-Петербурга будут ходить каждый час
- Осенью подешевеют билеты на часть "Сапсанов" до Санкт-Петербурга
Как сообщалось ранее, в ноябре и начале декабря между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны". Назначение новых рейсов связано с повышенным спросом на данное направление в последние дни осени.
Кроме того, в следующем году "Сапсаны" будут отправляться в Санкт-Петербург с часовым интервалом. Это увеличит пассажиропоток с трех до семи миллионов человек в год. В ближайшем будущем в "Сапсанах" появятся туристические вагоны.
Напомним, что между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить сдвоенные "Сапсаны". Составы состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.
Сайты по теме