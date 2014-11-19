Форма поиска по сайту

19 ноября 2014, 11:59

Транспорт

C 14 декабря изменится график движения "Сапсанов"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

С 14 декабря 2014 года частично изменится расписание движения поездов "Сапсан", сообщает пресс-служба РЖД.

"Сапсаны" сообщением Москва – Санкт-Петербург будут курсировать по следующему графику:

  • № 752: отправление в 06.40, прибытие в 10.20;
  • № 754: отправление в 06.50, прибытие в 10.40;
  • № 756: отправление в 07.00, прибытие в 11.00;
  • № 758: отправление в 11.15, прибытие в 15.30;
  • № 760: отправление в 11.25, прибытие в 15.40;
  • № 162: отправление в 13.20, прибытие в 17.30;
  • № 164: отправление в 19.25, прибытие в 23.14;
  • № 766: отправление в 13.40, прибытие в 17.50;
  • № 768: отправление в 16.30, прибытие в 20.25;
  • № 770: отправление в 16.40, прибытие в 20.40;
  • № 772: отправление в 19.30, прибытие в 23.19;
  • № 774: отправление в 19.40, прибытие в 23.29;
  • № 776: отправление в 19.50, прибытие в 23.45.


"Сапсаны" сообщением Москва – Нижний Новгород с 14 декабря 2014 года будут курсировать по следующему графику:

  • № 702 Москва (Курский вокзал) – Нижний Новгород: отправление в 6.45, прибытие в 10.40;
  • № 704 Москва (Курский вокзал) – Нижний Новгород: отправление в 19.30, прибытие в 23.25.

Как сообщалось ранее, в ноябре и начале декабря между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные "Сапсаны". Назначение новых рейсов связано с повышенным спросом на данное направление в последние дни осени.

Кроме того, в следующем году "Сапсаны" будут отправляться в Санкт-Петербург с часовым интервалом. Это увеличит пассажиропоток с трех до семи миллионов человек в год. В ближайшем будущем в "Сапсанах" появятся туристические вагоны.

Напомним, что между Москвой и Санкт-Петербургом начали ходить сдвоенные "Сапсаны". Составы состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.

