РЖД вложит средства в развитие вокзалов и ТПУ в Москве и регионах

Фото: ИТАР-ТАСС

Дирекцией железнодорожных вокзалов заключены соглашения о привлечении более 262 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций для реализации инфраструктурных проектов в Москве и регионах, сообщает пресс-служба РЖД.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, заключенное с Ассоциацией межрегионального социально-экономического взаимодействия "Центральный федеральный округ", предполагает формирование целевых программ, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, а также взаимодействие в привлечении средств частных инвесторов, инвестиционных фондов и банков при реализации проектов ТПУ в Москве.

Кроме того, с другой компанией было подписано соглашение о модернизации инфраструктуры и объектов энергоснабжения вокзальных комплексов ОАО "РЖД" с внедрением инновационных технологий тепло-, электро- и хладоснабжения (тригенерационного блока) и параллельной утилизации биологических и твердых бытовых отходов.

В рамках этого соглашения будет реализован пилотный проект по строительству на месте существующей котельной на Комсомольской площади в столице тригенерационного блока. Компания также реализует проекты по энергоснабжению ТПУ Выхино, Дмитровская, Нагатинская, Перово, Петровско-Разумовская, Тимирязевская, Тушинская, Ховрино, Царицыно, Электрозаводская.

Одним из инвесторов также выступила канадская компания, которое выделит средства на развитие ТПУ с объектами коммерческой недвижимости в Москве и регионах. В качестве приоритетных проектов стороны рассматривают 4 ТПУ: "Курская", "Выхино", "Павелецкий", "Пермь-2".