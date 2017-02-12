Билеты на поезда могут начать продавать за 120 дней до отправления

Идею открытия раннего бронирования билетов на поезда за 120 дней рассматривают в РЖД, передает телеканал "Москва 24". Сейчас этот срок составляет 60 дней.

Инициатива вызвана высоким спросом на раннее бронирование – многие россияне, которые часто путешествуют на поездах отмечают, что в первые дни билеты в купейные вагоны можно приобрести на 40 процентов дешевле.

Ранее сообщалось, что перевозчик увеличит число поездов на февральские праздники. За время празднования Дня защитника Отечества 22, 23, 26 и 27 февраля со столичных вокзалов отправятся 575 поездов дальнего следования, включая 34 дополнительных.