Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля 2017, 09:49

Транспорт

Билеты на поезда могут начать продавать за 120 дней до отправления

Идею открытия раннего бронирования билетов на поезда за 120 дней рассматривают в РЖД, передает телеканал "Москва 24". Сейчас этот срок составляет 60 дней.

Инициатива вызвана высоким спросом на раннее бронирование – многие россияне, которые часто путешествуют на поездах отмечают, что в первые дни билеты в купейные вагоны можно приобрести на 40 процентов дешевле.

Ранее сообщалось, что перевозчик увеличит число поездов на февральские праздники. За время празднования Дня защитника Отечества 22, 23, 26 и 27 февраля со столичных вокзалов отправятся 575 поездов дальнего следования, включая 34 дополнительных.

РЖД билеты ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика