Финансирование ФК и ХК "Локомотив" сокращено на 20% - Якунин

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"Российские железные дороги" в 2015 году сократили финансирование футбольного и хоккейного клубов "Локомотив" на 20% по сравнение с предыдущим годом, сообщил президент компании Владимир Якунин.

"Оно (сокращение финансирования) по факту уже произошло. У нас получилось сейчас минимум на 20% по всем клубам. Вообще считаю, что спорт высоких достижений, профессиональный спорт, вопросы его финансирования должны быть рассмотрены системно", - приводит слова Якунина "Р-Спорт".

Напомним, в марте 2014 года совет директоров РЖД в марте 2014 года одобрял спонсорский договор с футбольным клубом "Локомотив" того года на сумму 4,8 миллиарда рублей, с ярославским хоккейным клубом "Локомотив" - на сумму 734 миллиона рублей.

Футбольный "Локомотив" в чемпионате России-2014/15 после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице (30 очков). Клуб из Ярославля, выступающий в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), располагается на шестой позиции в Западной конференции (85 очков после 54 игр).