Проезд в поездах между Россией и Белоруссией подешевел на 35%

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Билеты на поезда между Россией и Белоруссией подешевели на 35%, сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги". Такой тариф действует с 10 февраля по 31 декабря этого года.

Ранее M24.ru сообщало, что Россия и Белоруссия договорились о снижении стоимости проезда в поездах между государствами.

По словам замначальника пассажирской службы Белорусской железной дороги (БЖД) Андрея Кашко, доля России в международных железнодорожных перевозках БЖД составляет около 70 процентов.

Сейчас проезд между Белоруссией и Россией в плацкартном вагоне обойдется от двух до четырех тысяч рублей. Билет в купе стоит от 4,5 до 6 тысяч рублей. Ознакомиться с ценами можно на сайте РЖД.

Ранее президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин отмечал, что стоимость билетов на поезда международных маршрутов увеличится. Рост цен на билеты связан с резким падением курса рубля.

По словам Якунина, РЖД платит тариф за использование иностранной инфраструктуры в швейцарских франках. Сейчас очевидно обесценивание рубля, при этом тарифы иностранных владельцев инфраструктуры сохраняются. Повышение стоимости билетов будет как минимум на уровень падения рубля.