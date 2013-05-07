Двухэтажные поезда из Москвы в Адлер начнут курсировать с 4 августа

Фото: ИТАР-ТАСС

Ко Дню железнодорожника, который отмечается 4 августа, ОАО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) запустит двухэтажные поезда по маршруту Москва-Адлер. Это связано с увеличением числа пассажиров, отправляющихся летом на курорты России.

Новый проект входит в число преобразований, которые проводит РЖД для улучшения обслуживания пассажиров. Об этом рассказал журналистам первый заместитель генерального директора компании Владимир Каляпин.

Как сообщалось ранее, двухэтажные поезда планировалось запустить к 1 июля. В эксплуатацию будут введены 50 двухэтажных вагонов, в том числе 38 купейных, 4 СВ, 4 купейных-штабных и 4 вагона-ресторана.

Они смогут развивать скорость до 160 километров в час. Кроме того, в состав поезда будет включен один вагон, оборудованный подъемником для инвалидов.