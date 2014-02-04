Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля 2014, 18:20

Транспорт

Реконструкция ж/д платформы "Истра" завершится в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по модернизации железно-дорожной платформы "Истра" планируют завершить в I квартале 2014 года, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Ссылки по теме


"Для сохранения графика движения и удобства пассажиров Рижского направления Московской железной дороги работы ведутся в ночное время, поэтому все пригородные и пассажирские поезда будут ходить по расписанию", - отмечается в сообщении.

На данный момент на платформе в сторону Москвы выполнен демонтаж старых конструкций и бетонирование фундаментных опор на 12 пролетах.

Сайты по теме


РЖД ремонт модернизация ж/д платформы ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика