Реконструкция ж/д платформы "Истра" завершится в 2014 году

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по модернизации железно-дорожной платформы "Истра" планируют завершить в I квартале 2014 года, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

"Для сохранения графика движения и удобства пассажиров Рижского направления Московской железной дороги работы ведутся в ночное время, поэтому все пригородные и пассажирские поезда будут ходить по расписанию", - отмечается в сообщении.

На данный момент на платформе в сторону Москвы выполнен демонтаж старых конструкций и бетонирование фундаментных опор на 12 пролетах.