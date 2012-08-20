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Общество

20 августа 2012, 13:04

Московские власти передали РПЦ нежилое здание в центре столицы

РПЦ религия социальная помощь власть

ИТАР-ТАСС

Распоряжением правительства Москвы нежилое здание на улице Станиславского, дом 22 передано в ведение РПЦ.

Отдел по церковной благотворительности и социальному служению получил возможность бесплатно пользоваться отведенными помещениями в течение пяти лет, сообщает РИА Новости.

В феврале 2012 года РПЦ открыла в этом здании кризисный центр для беременных "Дом для мамы".

Кроме того, столичные власти на пять лет передали федеральному казенному учреждению "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве" нежилые помещения, расположенные на Ленинградском проспекте, дом 13. Ассоциации музеев космонавтики России на пять лет предоставлено здание на улице Каланчевская, дом 47. Объединение традиционных буддийских общин Москвы получило право в течение десяти лет пользоваться помещениями на улице Климашкина, дом 22.

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