В ГУМе пройдет большой московский Сретенский бал

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15 февраля, на праздник Сретения, в московском ГУМе пройдут два православных бала. В полдень в залах ГУМа начнется детский бал, а вечером организаторы устроят праздник для молодежи, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя председателя Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви (РПЦ) Вадима Квятковского.

"Вот уже несколько лет мы проводим большой московский Сретенский бал. В этом году их состоится сразу два: один начнется в 12 часов дня, на него приглашаются дети и юноши, а в 17 вечера - молодежь старшего возраста. Балы пройдут в помещениях ГУМа, которые прекрасно подходят для такого рода мероприятий и предоставлены на условиях благотворительности", - пояснил Квятковский.

Он отметил, что ранее такие балы проводились РПЦ вместе с московским департаментом семьи и молодежной политики. "Сейчас очень надеемся на сотрудничество с департаментом культуры", - добавил заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи РПЦ.

15 февраля православные христиане отмечают не только праздник Сретения, но и День православной молодежи. Праздник впервые встретили в 1943 году в Париже, где было основано крупнейшее на сегодняшний день православное молодежное движение "Синдесмос".

В России День православной молодежи начинается с Божественной литургии в Храме Христа Спасителя, на которой присутствуют представители православных молодежных движений и организаций.