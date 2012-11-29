Российский футбольный союз отклонил апелляцию "Зенита"

Фото: fc-zenit.ru

Апелляционный комитет РФС оставил в силе решение Контрольно-дисциплинарного комитета, предусматривающее техническое поражение "Зенита" в матче против столичного "Динамо".

Два ближайших матча сине-бело-голубые проведут при пустых трибунах, кроме того питерскому клубу придется заплатить штраф в 1 миллион 130 тысяч рублей.

Решение РФС "Зенит" намерен оспорить в международном спортивном арбитраже в Лозанне, сообщается на сайте футбольного клуба.

"Зенит" считает, что в ходе заседания комитета не были рассмотрены все обстоятельства происшествия, не установлена личность бросившего петарду болельщика, равно как не доказана его причастность к клубу.

Напомним, техническое поражение со счетом 0:3 было принято с формулировкой "за вмешательство в ход матча лиц, не являющихся игроками и официальными лицами клуба, повлекшее прекращение матча". Кроме того, принято решение оштрафовать питерский клуб на 1 миллион 130 тысяч рублей.

Поводом к санкциям послужил инцидент во время футбольного матча "Динамо" – "Зенит" в Химках. Один из болельщиков бросил петарду в сторону вратаря Антона Шунина. Спортсмен получил ожог глаз и был госпитализирован.