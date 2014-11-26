Форма поиска по сайту

26 ноября 2014, 16:22

Спорт

Московское "Торпедо" проведет три матча без фанатов

Фото: ТАСС/ Шамуков Руслан

Столичное "Торпедо" наказали за поведение фанатов в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги против "Ростова". Поклонники "черно-белых" провоцировали темнокожих игроков гостей, сообщает "Р-Спорт".

В ходе встречи болельщики "Торпедо" "ухали" в адрес темнокожих легионеров "Ростова". Запись об этом была внесена в рапорт делегата матча.

В итоге москвичи проведут три ближайших домашних поединка чемпионата России без фанатской трибуны. Кроме того, "Торпедо" оштрафовали на 140 тысяч рублей.

В случае рецидива столичному клубу грозит снятие очков.

Примечательно, что встреча "Торпедо" и "Ростова" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, что позволило "черно-белым" уйти с предпоследней строчки турнирной таблицы РФПЛ.

