РФС назвал провокацией публикацию в СМИ деталей контракта Капелло

Фото: ТАСС

Российский футбольный союз на своем официальном сайте выступил с заявлением, в котором отреагировал на появление в СМИ деталей контракта главного тренера сборной России Фабио Капелло.

Как ранее сообщало M24.ru, в СМИ появился текст официального контракта Капелло, полученного после проведенной в РФС проверки специальной комиссии Федеральной службы по труду и занятости.

"Появление этих документов в СМИ Российский футбольный союз расценивает как очередную провокацию сил, заинтересованных в создании дополнительных проблем для деятельности РФС, атмосферы недоверия и подозрительности в российском футбольном сообществе, ухудшения имиджа российского футбола.

В ситуации, складывающейся вокруг РФС в последнее время, Российский футбольный союз был вынужден представлять указанные документы по официальным запросам в различные организации, имеющие право на их получение.

В числе этих структур, в частности, финансовый комитет РФС. Кроме того, документы могли находиться в распоряжении ЗАО "Телеспорт" и юридической компании Legal Sport, руководители которой осуществляли подготовку и правовое сопровождение контракта Фабио Капелло.

Руководство Российского футбольного союза еще раз отмечает: трудовой договор с Фабио Капелло был заключен без участия посредников, в том числе и юридических лиц. По условиям этого трудового договора итальянский специалист получает заработную плату. Факты, выходящие за рамки отношений между федерацией и ее работником, РФС не комментирует и ответственности за них не несет.

В редакцию "Новой Газеты" направлен запрос относительно источников, предоставивших авторам публикации информацию о трудовом договоре Фабио Капелло", – говорится в сообщении.