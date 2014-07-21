Капелло отчитается за выступление сборной России на ЧМ 28 июля

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер сборной России Фабио Капелло 28 июля примет участие в заседании технического комитета Российского футбольного союза. Наставник национальной команды отчитается о выступлении сборной на прошедшем мундиале в Бразилии, сообщает пресс-служба РФС.

В заседании примут участие российские тренеры Леонид Слуцкий, Валерий Карпин, Сергей Павлов, Михаил Гершкович и другие.

Сборная России выступила на мундиале крайне неудачно. Подопечные Капелло не сумели одержать ни одной победы и заняли третье место в группе. Россияне сыграли вничью со сборными Южной Кореи и Алжира (оба раза 1:1) и проиграли Бельгии (0:1).

Отметим, что сборная России вошла в число самых малозабивающих команд чемпионата мира. Меньше мячей в Бразилии забили только Камерун и Иран - каждая из сборных отличилась по разу.