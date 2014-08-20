Игроки "Спартака" Паршивлюк и Комбаров избежали дисквалификации

Игроки московского "Спартака" Сергей Паршивлюк и Дмитрий Комбаров не будут наказаны дисквалификацией за свое поведение в матче против ЦСКА. Такое решение было принято на заседании комитета РФС по этике, сообщает "Р-Спорт".

Паршивлюк, который был удален в той встрече, автоматически пропустит следующий матч и заплатит штраф. Комбаров избежал какого-либо наказания.

Эпизоды, которые попали в поле зрения членов комитета по этике, произошли во втором тайме матча ЦСКА - "Спартак". Комбаров забил гол с пенальти, после чего побежал праздновать забитый мяч к трибуне, где сидели болельщики ЦСКА. Полузащитник приложил ладони к ушам, чтобы показать фанатам армейцев, что не слышит их. После этого игрока забросали пустыми пластиковыми бутылками.

Паршивлюк был удален уже в добавленное ко второму тайму время. После того, как игрок ЦСКА Набабкин совершил грубый фол против спартаковца Давыдова, Паршивлюк набросился на Набабкина и начал провоцировать его на драку. Армеец несколько раз толкнул оппонента. Оба футболиста получили красные карточки.

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, удаленный со скамейки запасных за неспортивное поведение в том же матче, наказан двухматчевой дисквалификацией.