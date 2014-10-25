Форма поиска по сайту

25 октября 2014, 19:49

Спорт

Московское "Торпедо" сыграло вничью с "Кубанью"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское "Торпедо" в домашнем матче Российской футбольной премьер-лиги сыграло вничью с "Кубанью". Обе команды не сумели порадовать зрителей забитыми мячами.

За весь матч команды не создали ни одного по-настоящему опасного момента. В целом, "Кубань" была чуть активнее, но не смогла реализовать свои шансы.

"Торпедо" атаковало в основном после стандартных положений. Впрочем, голкипер "Кубани" Беленов свел на нет все попытки москвичей выйти вперед.

Итоговый счет встречи - 0:0. "Торпедо" остается на 14-м месте в турнирной таблице РФПЛ.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
РФПЛ Кубань Торпедо

