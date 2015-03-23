Впервые за три года клуб РФПЛ обошелся без легионеров в стартовом составе

Фото: ТАСС

Тульский "Арсенал" установил рекорд сезона по количеству игроков с российскими паспортами в стартовом составе. На матч с ЦСКА туляки выпустили на поле 11 россиян, сообщает "Чемпионат".

Достижение и впрямь является уникальным, поскольку на протяжении почти трех лет ни один клуб Российской футбольной премьер-лиги не выпускал на поле исключительно отечественных футболистов. В последний раз это произошло 21 июля 2012 года, когда нижегородская "Волга" встречалась с московским "Динамо". Примечательно, что ту встречи выиграли именно хозяева.

"Арсеналу" не так повезло - в поединке с действующим чемпионом коллектив Дмитрия Аленичева был разгромлен со счетом 1:4.

Стоит отметить, что достижение было установлено из-за решения специалиста "бойкотировать" встречу с ЦСКА из-за переноса игры из Тулы в Москву. Тренер выставил на матч дублеров, в результате все 14 игроков "Арсенала" (в это числе вошли и трое запасных, появившихся на поле) имели российский паспорт.

Напомним, что встреча "Арсенал" - ЦСКА состоялась на Малой спортивной арене "Локомотив" из-за плохого качества поля в Туле.