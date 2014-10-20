Московское "Торпедо" в гостях сыграло вничью с "Уфой"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское "Торпедо" сыграло вничью с "Уфой" в гостевом матче Российской футбольной премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:1, гости спаслись от поражения благодаря голу Динияра Билялетдинова.

Счет был открыт на 26-й минуте. Харис Ханджич вышел один на один с голкипером "Торпедо" Юрием Жевновым, выдержал паузу и отправил мяч под перекладину ворот.

Москвичам пришлось отыгрываться, но на протяжении почти половины игры у них ничего не получалось в атакующей игре. Ситуация изменилась лишь под занавес встречи.

На 86-й минуте Билялетдинов сравнял счет. Торпедовцы разыграли комбинацию, последовала скидка на экс-спартаковца, которому удался прекрасный удар с лета. Итоговый счет встречи 1:1, результат который вряд ли устроил и "Уфу", и "Торпедо".

Таким образом, "черно-белые" набирают 5 очков, но опускаются на 14-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ, поскольку один из основных конкурентов "Торпедо" - "Урал" - накануне неожиданно обыграл московский "Спартак".