Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское "Торпедо" выставило на трансфер шестерых футболистов. Руководство клуба объяснило свое решение тем, что игроки не вписались в игровую модель команды, сообщается на официальном сайте "автозаводцев".

Коллектив покинут вратарь Александр Будаков, защитники Михаил Багаев, Егор Тараканов и Томас Микуцкис, а также нападающие Сергей Давыдов и Игорь Шевченко.

В настоящее время они тренируются с молодежным составом "Торпедо". Руководство клуба разрешило игрокам готовиться к сезону в дубле до тех пор, пока они не подыщут новые команды.

По окончании осеннего периода игр Российской футбольной премьер-лиги "Торпедо" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. "Черно-белые" находятся в непосредственной близости от зоны вылета.

Отметим, что в последних четырех матчах сезона москвичи ни разу не проиграли.