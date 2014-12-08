Московское "Торпедо" вырвало ничью у "Уфы"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московское "Торпедо" сыграло вничью с "Уфой" в матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 2:2.

Счет был открыт на 20-й минуте поединка. Диего Карлос замкнул головой навес с фланга, мяч после его удара угодил точно в угол ворот москвичей.

Спустя две минуты Резиуан Мирзов вышел один на один с голкипером "Уфы", но до удара дело так и не дошло - нападающего "Торпедо" завалил Максим Тишкин. За фол "последней надежды" защитник сразу же был удален с поля.

Однако на 37-й минуте гости увеличили преимущество в счете. Денис Тумасян воспользовался ошибкой обороны "черно-белых" и отправил мяч в сетку ворот Юрия Жевнова.

Спустя две минуты Антон Путило один мяч отыграл. Полузащитник автозаводцев получил мяч в чужой штрафной и выстрелил под перекладину чужих ворот. Голкипер помочь своей команде не смог.

Во второй сорокапятиминутке "автозаводцы" почти беспрестанно атаковали, но сумели забить лишь один мяч - на 65-й минуте Мирзов обводящим ударом установил окончательный счет поединка. Итоговый результат - 2:2.

Таким образом, "Торпедо" набирает 14 очков и покидает зону стыковых матчей. "Черно-белые" на одно очко опережают "Урал", которому предстоит сегодня помериться силами со "Спартаком".