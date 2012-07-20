Полиция задерживает участников акции в поддержку Pussy Riot

Полиция задерживает участников несанкционированной акции в поддержку Pussy Riot около Хамовнического суда в Москве.

На данный момент известно о трех задержанных. Это мужчина, который пришел с плакатом и громко выкрикивал оппозиционные лозунги, девушка, с которой полицейские проводят профилактическую беседу, и юноша в нетрезвом состоянии.

Всего около здания Хамовнического суда находится около 50 человек, большинство из них представители СМИ, передает РИА Новости.

7-й Ростовский переулок, где находится суд, по-прежнему остается частично перекрытым для пешеходов и проезда транспорта.

Напомним, три участницы панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в храме Христа Спасителя.

Прокуратура считает, что участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".

Статья "хулиганство", по которой девушкам предъявлено обвинение, предполагает до семи лет лишения свободы.