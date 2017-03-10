Польша не поддержит итоговый документ саммита ЕС в Брюсселе

Фото: ТАСС/Aurore Belot

Лидеры стран-членов Евросоюза, за исключением Польши, ожидают согласования к июню новой директивы "въезд-выезд", предусматривающей сбор дополнительных данных при пересечении границ ЕС гражданами третьих стран, сообщает "Газета.ру".

Как говорится в заключениях председателя Евросовета, Европейский Совет призывает соавторов законопроекта (ЕК, Совет ЕС и Европарламент) согласовать предложение для введения системы въезда и выезда к июню 2017 года и ускорить работу по предложению Европейской системы информации о поездках и допуска.

Документ поддержали 27 стран-членов ЕС, за исключением Польши.