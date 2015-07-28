В Политехническом музее снова ищут снаряды времен ВОВ

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В подвалах Политехнического музея снова ищут снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва".

Саперы Московского военного гарнизона обследуют здание, из музея эвакуированы строители. Эксперты ведут работы с помощью спецтехники.

Напомним, 24 июля строители, которые занимаются реконструкцией здания, обнаружили авиационную бомбу. Из здания тогда эвакуировали 150 человек, на месте работали сотрудники Центра "Лидер".

Вскоре специалисты выяснили, что опасности бомба не представляет – она была без взрывателя.