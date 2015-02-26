В Политехе на ВДНХ подростков научат писать стихи

Фото: polymus.ru
Политехнический музей открывает литературную студию "Политекст", руководить которой будет поэт Андрей Родионов. Занятия начнутся в марте в 26-м павильоне ВДНХ, сообщает пресс-служба Политеха.
Гостям студии предстоит получить теоретические знания о поэзии, выполнить задания по стихосложению, а также встретиться с известными поэтами.
"Сочинение стихов, как и всякое творчество, состоит не только из вдохновения, но также из труда и знаний. Литературная студия поможет научиться лучше понимать и слышать поэзию, в том числе ту, которую изучают в школе. В студии мы будем обсуждать стихотворения известных поэтов, ваших товарищей и ваши собственные", – рассказал Родионов.
Андрей Родионов – автор шести поэтических сборников. Он также публиковался в альманахах "Вавилон", "Авторник", журналах "Новый мир", "Воздух" и других.
Занятия в студии будут проходить раз в неделю – по субботам. Участие бесплатное, но набор в студию производится на конкурсной основе.
Ссылки по теме
- Началась реконструкция Политехнического музея
- В новогодние праздники в Политехе откроется детская "Мастерская иллюзий"
Ребятам в возрасте от 14 до 18 лет, которые сочиняют стихи и хотят добиться в этом деле успеха, нужно до 5 марта заполнить анкету и пройти собеседование.
Собеседования будут проводиться с 5 по 10 марта, результаты конкурсного отбора объявят 10 марта. Начало занятий – 14 марта.
Напомним, в январе началась реконструкция здания Политехнического музея. Обновленное здание Политеха откроется в 2018 году. Сейчас музей работает на трех площадках: на ВДНХ, в технополисе "Москва" и в культурном центре "ЗИЛ".
В 1907 году в музее открылась Большая аудитория, которая вскоре превратилась в важную публичную площадку Москвы. Здесь демонстрировались научные опыты, проводились лекции, диспуты, конференции и литературные вечера.
В разное время в Большой аудитории выступали Нильс Бор, Илья Мечников, Климент Тимирязев, Александр Блок, Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава и другие выдающиеся ученые, писатели и поэты. Позже аудитории присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.
Фонд музея насчитывает более 220 тысяч единиц хранения. Экспонаты разделены на 150 коллекций, среди которых преобладают научно-технические, дающие информацию об основных этапах и направлениях развития различных видов техники. Самыми известными среди них являются коллекция транспортных средств, коллекция "Радиоэлектроника и связь" и собрание вычислительной техники.
Сайты по теме