В Политехе на ВДНХ подростков научат писать стихи

Фото: polymus.ru

Политехнический музей открывает литературную студию "Политекст", руководить которой будет поэт Андрей Родионов. Занятия начнутся в марте в 26-м павильоне ВДНХ, сообщает пресс-служба Политеха.

Гостям студии предстоит получить теоретические знания о поэзии, выполнить задания по стихосложению, а также встретиться с известными поэтами.

"Сочинение стихов, как и всякое творчество, состоит не только из вдохновения, но также из труда и знаний. Литературная студия поможет научиться лучше понимать и слышать поэзию, в том числе ту, которую изучают в школе. В студии мы будем обсуждать стихотворения известных поэтов, ваших товарищей и ваши собственные", – рассказал Родионов.

Андрей Родионов – автор шести поэтических сборников. Он также публиковался в альманахах "Вавилон", "Авторник", журналах "Новый мир", "Воздух" и других.

Занятия в студии будут проходить раз в неделю – по субботам. Участие бесплатное, но набор в студию производится на конкурсной основе.

Ребятам в возрасте от 14 до 18 лет, которые сочиняют стихи и хотят добиться в этом деле успеха, нужно до 5 марта заполнить анкету и пройти собеседование.

Собеседования будут проводиться с 5 по 10 марта, результаты конкурсного отбора объявят 10 марта. Начало занятий – 14 марта.

Напомним, в январе началась реконструкция здания Политехнического музея. Обновленное здание Политеха откроется в 2018 году. Сейчас музей работает на трех площадках: на ВДНХ, в технополисе "Москва" и в культурном центре "ЗИЛ".