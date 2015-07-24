Форма поиска по сайту

24 июля 2015, 14:17

Культура

В здании Политехнического музея обнаружили авиационную бомбу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В здании Политехнического музея на Лубянке обнаружили авиационную бомбу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На боеприпас времен Великой Отечественной войны наткнулись строители, которые занимаются реконструкцией здания.

Инцидент произошел утром в пятницу, из здания были эвакуированы 150 человек. На месте работали сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Вскоре специалисты выяснили, что опасности бомба не представляет, так как обнаруженный боеприпас – без взрывателя.

Политехнический музей бомбы боеприпасы чп

