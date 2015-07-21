Молодые ученые сразятся в "Научных боях" в МУЗЕОНЕ

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

23 июля в летнем кинотеатре парка искусств МУЗЕОН состоятся "III Научные бои" – интеллектуальные состязания молодых ученых. Их проведет Политехнический музей.

Задача ученых – рассказать о каком-либо научном явлении предельно просто и понятно для всех зрителей. Каждому ученого отведут десять минут для рассказа. Вместо компьютерных презентаций на помощь им придет простой реквизит и актерское мастерство, которому они обучаются до выхода на сцену.

Посетителям расскажут, как с помощью рентгена определить структуру мельчайших на Земле объектов, объяснят, что будет, если человека поместить в непривычную для него среду, как из обычного стекла получить пуленепробиваемое и многое другое.