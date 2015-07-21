Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля 2015, 18:33

Культура

Молодые ученые сразятся в "Научных боях" в МУЗЕОНЕ

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

23 июля в летнем кинотеатре парка искусств МУЗЕОН состоятся "III Научные бои" – интеллектуальные состязания молодых ученых. Их проведет Политехнический музей.

Задача ученых – рассказать о каком-либо научном явлении предельно просто и понятно для всех зрителей. Каждому ученого отведут десять минут для рассказа. Вместо компьютерных презентаций на помощь им придет простой реквизит и актерское мастерство, которому они обучаются до выхода на сцену.

Посетителям расскажут, как с помощью рентгена определить структуру мельчайших на Земле объектов, объяснят, что будет, если человека поместить в непривычную для него среду, как из обычного стекла получить пуленепробиваемое и многое другое.

Дата: 23 июля в 19.30

Место: Летний кинотеатр парка искусств МУЗЕОН

Вход свободный

Политехнический музей игры Музеон научные бои

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика