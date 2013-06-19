Уникальный экскаватор Политехнического музея готовят к переезду

Из Политехнического музея вывозят экспонаты

Гордость Политехнического музея - гигантский шагающий экскаватор - готовят к переезду. Его разберут в связи с масштабной реконструкцией самого музея. В советские времена подобную технику использовали при строительстве карьеров, проходке каналов и траншей.

Сделан он был для всесоюзной выставки более 50 лет назад, но его внушительные габариты до сих пор поражают. Например, длина стрелы экскаватора - 100 метров.

Так как экспонат простоял на одном месте около полувека, не все его части удается скрутить. А для того, чтобы при сборе сложной композиции не возникло проблем, рабочие снимают каждый этап демонтажа на фото- и видеокамеру.

Все экспонаты музея, включая экскаватор, переведут на время ремонта в Культурный центр "ЗИЛ" и на ВВЦ. Примечательно, что в разобранном состоянии экспонаты занимают гораздо больше места, чем в собранном виде.

Напомним, реконструкция Политехнического музея началась в январе 2013 года, и откроется он не раньше 2018 года.