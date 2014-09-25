В субботу на Поклонной горе пройдет акция "Донецк: невинно убиенные"

Фото: M24.ru

27 сентября на Поклонной горе пройдет акция скорби "Донецк: невинно убиенные". Участники акции вспомнят жертв боевых действий в Донецке.

На днях в овраге около города были обнаружены останки убитых молодых людей и девушек, жителей Донецка. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики считают ответственными за это преступление военнослужащих украинских добровольческих батальонов.

Акцию памяти организовывают Национальная родительская ассоциация и организация "Матери России". Мероприятие пройдет на Поклонной горе у памятника "Трагедия народов".

В рамках акции участники намерены потребовать международного расследования произошедшего.

Мероприятие начнется в 19.00.