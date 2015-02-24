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Бизнес

24 февраля, 09:39

Парк Победы будут патрулировать на электрокарах

Поклонная гора бизнес Парк Победы электрокары

Фото: M24.ru/Игорь Иванко

Территорию парка Победы будут патрулировать на двух электрокарах, соответствующий тендер на закупку техники объявило государственное автономное учреждение культуры "Поклонная гора".

Согласно техническому заданию, электрокары должны быть четырехместными. Кроме того, кузов должен быть не штампованным, а выполненным из металлических труб – по мнению руководства, такие машины более безопасны.

Также в ТЗ входит отделка передней панели деревом и деревянный руль.

Кроме того, ГАУК "Поклонная гора" планирует закупить еще две служебных машины и две – хозяйственного назначения. Требования к первым такие же, как и к патрульным, но добавляются кожаные сиденья. Хозяйственные электрокары должны быть двухместными.

Добавим, что заряжаться машины должны от обычной сети, причем потребляемая мощность сравнима с обычным компьютером и даже меньше, чем у пылесоса.

Как сообщается на сайте госзакупок, максимальная стоимость тендера – шесть миллионов рублей.

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