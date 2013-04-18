Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 14:21

Ралли ретро-автомобилей пройдет на Поклонной горе

Фото: ИТАР-ТАСС

Ралли ретро-автомобилей "Открытие сезона РККА" стартует 21 апреля на Поклонной горе. Организаторы призывают вспомнить времена, когда машины больше походили на произведения искусства, нежели на средство передвижения.

На ретроралли вы не увидите разлетающийся во все стороны песок и гравий, никто не увязнет в болоте. За рулем будут стильные господа и дамы, некоторые в костюмах, соответствующих эпохе своего авто, сообщает интерактивная афиша 2do2go.

Добавим, что Ралли Клуб Классических Автомобилей объединяет владельцев и коллекционеров раритетных и ретро-машин. Его организаторами стали владельцы классических авто. Команда Ралли Клуба - это коллектив профессионалов с многолетним опытом проведения различных автомобильных соревнований. В числе участников РККА - сертифицированный FIA судейский персонал.

Начало мероприятия – в 13.00. Вход свободный.

