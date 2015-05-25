Три человека пострадали в крупной аварии в Подмосковье

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В районе 16 километра автотрассы А-107 Малого московского кольца на участке между Волоколамским и Ленинградским шоссе перекрыли движение транспорта. Там столкнулись сразу нескольких автомобилей, сообщает пресс-служба ГИБДД Московской области.

"По предварительным данным, в 16.40 на 16 километре автодороги А-107 произошло столкновение трех грузовых и шести легковых машин. В результате дорожно-транспортного происшествия три человека получили травмы различной степени тяжести. На данном участке автодороги движение автотранспорта перекрыто", – отмечается в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы, им предстоит выяснить причины случившегося. Водителей просят быть внимательнее и выбирать объездные пути.

Напомним, ночью 22 мая на Кутузовском проспекте иномарка на большой скорости пересекла дорогу и выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с мотоциклистом, стоящим на обочине. Байк отлетел на несколько метров, мотоциклист скончался на месте. После удара BMW врезался в бетонный отбойник, водитель остался жив.

Авария вызвала большой резонанс в байкерском сообществе. Днем 22 мая участники мотодвижения устроили пробег с Воробьевых гор до здания столичного главка МВД на Петровке, 38. Они вручили полицейским петицию с требованием объективного расследования ДТП.