В Химках откроется самая большая новогодняя ярмарка Подмосковья

В Химках открылась самая большая новогодняя ярмарка Подмосковья

25 декабря в Химках откроется новогодняя ярмарка, которая станет самой крупной в Подмосковье. Посетить ее можно будет до 11 января, сообщает пресс-служба советника губернатора Московской области.

Праздничный базар откроется в парке имени Льва Толстого. Торговые ряды разместятся на его главной аллее.

Всего будет обустроено 12 деревянных шале с сувенирами, елочными игрушками, шерстяными шапками и прочими интересными и полезными товарами. В день открытия ярмарки посетителей будут развлекать скоморохи, ходулисты, клоуны. Возле памятника Толстому развернется Город Мастеров: свое искусство продемонстрируют кузнецы, гончары, резчики по дереву.

25 декабря гости ярмарки увидят лазерное шоу и фейерверк. Концерты отыграют музыкальные коллективы. Все последующие дни работы новогоднего базара посетителей также ждут развлекательные программы, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

В зеленой зоне организуются три катка. Запланировано также открытие лыжной трассы и пункта проката. Дети смогут посетить игровой снежно-ледяной городок. Подкрепиться и насладиться горячими напитками жители и гости Подмосковья смогут в уличных кафе.

Отметим, что в Москве проходит новогодний ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество". Базары открыты до 11 января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" открылся в столице

В рамках "Путешествия в Рождество" в городе открылись 36 ярмарок, 25 из них работают в центре, остальные - в округах. Приобрести на базарах можно сувениры и елочные игрушки, домашнюю утварь и шали, пуховые варежки, горячие напитки и многое другое. Участниками "Путешествия в Рождество" стали более 80 ресторанов и 800 предпринимателей.

Свою продукцию на фестивале представляют Страсбург, Вена и Зальцбург, Прага и Карловы Вары, Копенгаген, Брюссель, Рига и Нойштадт. Кроме того, на ярмарках города можно найти продукты из Сицилии, Швейцарии, Японии, Мексики, Ирана, Армении, Белоруссии, Перу, Китая и Индии. Российские товары привезли производители из Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Республики Карелия, Красноярского края и других субъектов страны.

Фестиваль украсили более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Например, можно отправиться в путешествие по ледяному лабиринту, посетить ледовое шоу "Щелкунчик" и мастер-классы по художественной ковке. Помимо этого, всех приглашают принять участие в интерактивных сказочных викторинах, посетить уроки восточной каллиграфии или прокатиться на ледяных горках. Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком мосту.

Тверской бульвар превратился в волшебный лес

На Тверском бульваре появились 88 светящихся деревьев и 30 светодиодных зверей. Кроме того, там открылся контактный зоопарк с белками, козлятами, поросятами и другими животными, олицетворяющими персонажей сказок. В обогреваемых домиках поселили семерых козлят, трех поросят, курочку Рябу, белочку из "Сказки о царе Салтане" и сову из "Винни-Пуха". Всех зверей можно покормить и погладить.

Отметим, что площадки "Путешествия в Рождество" оформлены в едином стиле. Был также разработан уникальный дизайн меню фестиваля и стаканчиков, в которые на ярмарках наливают напитки.