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Происшествия

24 февраля, 02:04

Задержаны трое подозреваемых в серии автомобильных краж в Подмосковье

Подмосковье криминал задержания мо автомобильные кражи

Фото: ТАСС

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в серии автомобильных краж, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В дежурную часть по Ленинскому району обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные со стоянки дома похитили ее автомобиль иностранного производства. Ущерб составил около 1 млн рублей.

Аналогичное преступление произошло в городе Котельники Московской области, где было похищено транспортное средство отечественного производства, стоимостью 900 тысяч рублей.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативниками в Подольском районе были задержаны трое жителей Московской области в возрасте от 31 до 41 года.

Возбуждены уголовные дела по статье "Кража в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений.

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