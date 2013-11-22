На Новорязанском шоссе горел автомобиль в ангаре

Читатель М24.ru Нурбек Парпиев

На востоке от Москвы, на Новорязанском шоссе, загорелась стоящая в ангаре автомашина. Как пишут читатели M24.ru, поблизости от места возгорания находится автозаправка.

Возгорание произошло на 16-м километре федеральной автотрассы М5 "Урал", за деревней Островцы Раменского района, уточнила M24.ru сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Подмосковью.

Читатели сообщают, что произошло два взрыва баллонов с пропаном, два человека получили ожоги лица и рук. Между тем в МЧС информацию о пострадавших не подтвердили.

В настоящее время возгорание уже потушено.

Между тем,

