На Новорязанском шоссе горел автомобиль в ангаре

На востоке от Москвы, на Новорязанском шоссе, загорелась стоящая в ангаре автомашина. Как пишут читатели M24.ru, поблизости от места возгорания находится автозаправка.
Возгорание произошло на 16-м километре федеральной автотрассы М5 "Урал", за деревней Островцы Раменского района, уточнила M24.ru сотрудница пресс-службы ГУ МЧС России по Подмосковью.
Читатели сообщают, что произошло два взрыва баллонов с пропаном, два человека получили ожоги лица и рук. Между тем в МЧС информацию о пострадавших не подтвердили.
В настоящее время возгорание уже потушено.
Между тем,
Сайты по теме