В честь 85-летия Подмосковья выпущены юбилейные транспортные карты

Фото: mt.mosreg.ru

В Московской области выпустили 1,5 тысячи юбилейных транспортных карт в честь 85-летия Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Карты предназначены для оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Московской области. На лицевой стороне проездных расположены надписи "Московская область" и "85 лет", изображены стоящие рядом троллейбус, автобус и трамвай, а также стилизованная карта Подмосковья.

Проездные выпущены в трех цветах: голубом (карта "Город. Проездной учащегося"), фиолетовом (карта "Пригород. Проездной учащегося") и золотом (карта "Долговременного действия"). Приобрести карты в билетных кассах можно с 22 сентября.

Как уточняют в пресс-службе, художественное решение юбилейных карт предложил дизайнер Евгений Казичкин.

Добавим, что в рамках празднования юбилея Подмосковья, который состоится 5 октября, запланировано около 50 торжественных церемоний, выставок, ярмарок и конференций.