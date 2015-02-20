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МО

20 февраля, 01:15

В Подмосковье госпитализирован ребенок после падения с 13 этажа

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Врачи борются за жизнь выпавшего из окна полуторогодовалого ребенка

В четверг вечером из окна 13 этажа дома по улице Исаева в подмосковном Королеве выпал полуторагодовалый мальчик, сообщает пресс-служба подмосковной полиции.

Медики сообщили о происшествии в полицию около 21.15. Жизнь мальчика находится под угрозой: его госпитализировали с тяжелыми травмами, врачи борются за его жизнь. Ребенок выпал из окна на глазах беременной матери, в то время как его отец ушел за покупками.

По предварительной информации ребенок находился на диване возле открытого окна, в которое он и выполз.

В данный момент проводятся все необходимые проверки для установления обстоятельств трагедии.

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