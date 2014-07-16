Подмосковные наркополицейские изъяли из оборота 9 кг марихуаны

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Задержаны члены преступной группы, распространявшие марихуану на территории Московской области. Изъято около 9 килограммов наркотика.

По данным УФСКН России по Московской области, марихуану выращивали за рубежом, а оттуда везли в Подмосковье. Цена наркотика была достаточно высока, что указывало на высокое качество товара.

"Члены группировки – этнические азербайджанцы, имеющие российское гражданство. Проживают не в Московском регионе, но снимают здесь квартиры. Весь товарооборот проходил только через проверенных людей, указания курьерам давали вышестоящие руководители по телефону", - сообщили в ведомстве.

Наркополицейские выяснили, что в ближайшее время нарушители планируют передать партию марихуаны. Курьера и покупателя задержали в момент передачи товара на автозаправочной станции на 58-м километре трассы "Крым".

Покупатель и курьер оказались гражданами России. Из автомобиля заказчика изъяли только что купленную партию гидропоники весом около 2 килограммов. В автомобиле курьера-продавца обнаружили партию марихуаны весом 7 килограммов.

Курьер и покупатель арестованы. Возбуждено уголовное дело.