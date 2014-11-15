Труп годовалого ребенка нашли в частном доме в Подмосковье

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Подмосковье обнаружили труп маленькой девочки, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ

Тело годовалой девочки нашли в частном доме в деревне Мансурово. По предварительным данным, семья погибшей девочки приехала на дачу из Москвы. Мать уложила ребенка спать в коляску, а ночью обнаружила лежащую на полу дочь без признаков жизни.

При осмотре осмотра места происшествия на теле ребенка обнаружили царапины и следы от укусов. Следствие полагает, что ребенок мог быть покусан собаками, так как на территории дачного участка проживает порядка 10 собак разных пород.

В настоящее время для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Отметим, что на этой неделе в центре Москвы обнаружили тело новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете. Инцидент произошел 12 ноября во дворе жилого дома по 2-му Сыромятническому переулку.