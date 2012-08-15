В Подмосковье задержан подозреваемый в педофилии

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В Московской области задержан мужчина, подозреваемый в педофилии.
По версии следствия, в июле этого года 40-летний житель Подмосковья совершал преступления в Можайске возле детской площадки по улице Дмитрия Пожарского. Он заманивал конфетами детей к себе в машину, а затем насиловал их.
На сегодня потерпевшими признаны двое детей шести и семи лет, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста".
Следствием решается вопрос об аресте подозреваемого. Также проверяется его причастность к аналогичным преступлениям на территории района.
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